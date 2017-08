Bielmonte: ritrovate due escursioniste disperse

BIELLA - Vigili del fuoco e volontari del Soccorso Alpino sono stati impegnati questa notte nella ricerca di due escursioniste che si erano smarrite nella zona di Bielmonte. L'allarme è scattato ieri sera, domenica 13 agosto, intorno alle 23, quando i gestori del rifugio Piana del Ponte non hanno visto rientrare le due donne, residenti nel Milanese e ospiti della struttura, e nemmeno riuscivano a mettersi in contatto con loro. Sul posto si sono portate tre squadre di pompieri, provenienti da Biella e Ponzone, e sette volontari del Soccorso Alpino, che hanno iniziato a battere la zona palmo a palmo, malgrado il buio. Verso l'una la buona notizia: le escursioniste erano state ritrovate in un alpeggio. Uscite per una passeggiata, avevano perso l'orientamento e, visto che stava calando la sera, avevano cercato un posto dove trascorrere la notte. Le due donne sono poi state riaccompagnate, in ottime condizioni di salute, fino al rifugio.