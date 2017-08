In preda all'ira aggredisce un carabiniere

BIELLA - In preda all'ira danneggia l'auto dell'ex convivente e all'arrivo dei carabinieri ne aggredisce uno, facendolo finire in ospedale. È accaduto ieri, domenica 13 agosto, a Cerreto Castello dove, a finire in manette, è stato C.F., 45 anni, residente nel Biellese Orientale.

INDAGINI - Stando a quanto riferito dall'Arma, l'uomo si era recato a casa dell'ex compagna, un donna di 52 anni, forse per un chiarimento. Perso il lume della ragione, l'avrebbe aggredita per poi accanirsi contro l'auto di lei che, spaventata, aveva richiesto l'intervento dei carabinieri. Quando la pattuglia era giunta sul posto l'uomo, in stato confusionale, invece di calmarsi si era scagliato contro uno dei militari mordendolo a un braccio. Adesso il 45enne è finito in carcere in attesa del processo con rito abbreviato. Davanti al giudice dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le proprie generalità,, minacce e danneggiamento.