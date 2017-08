Sala: due feriti lievi nell'auto fuori strada

SALA - È di due feriti lievi il bilancio di un incidente avvenuto questa notte, martedì 15 agosto, a Sala Bornasco. A uscire di strada, dopo che il conducente, un 25enne residente in provincia, era rimasto abbagliato dai fari di un veicolo che procedeva in direzione opposta, è stata un'Alfa Romeo 147. Sopra viaggiavano anche due ragazzi di 19 e 26 anni, che sono dovuti ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Ponderano, dove sono stati trasportati da un'ambulanza del 118. Le loro condizioni non sono gravi.

PRONTO SOCCORSO - E al Pronto Soccorso è finito anche un altro uomo, A.D., 35 anni, di Soprana, e noto da tempo alle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio, completamente ubriaco, ha infastidito per ore gli abitanti del paese, tanto che i carabinieri sono dovuti intervenire due volte per tranquillizzarlo. Riportato a casa una prima volta, alla seconda è stato inviato in ospedale a smaltire la sbronza. Non è scluso che nei prossimi giorni venga denunciato per ubriachezza molesta.