Domani a San Filippo le esequie di Giulia Gastaldi

BIELLA - Si svolgeranno domani, mercoledì 16 agosto, alle 15,30 nella chiesa di San Filippo, a Biella, le esequie di Giulia Gastaldi, la 24enne morta domenica a Ventimiglia. La giovane, laureatasi al Politecnico di Torino, si trovava in Liguria con il fidanzato per trascorrere qualche giorno di vacanza. Intorno alle 16,30 la coppia aveva deciso di fare un bagno in mare, in località Biscione, dove si trova una spiaggia libera. Entrati in acqua, si erano allontanati di una decina di metri dalla riva. È stato allora che si è consumato il dramma. Giulia ha iniziato ad annaspare, finendo inghiottita tra i flutti. Il suo compagno è riuscito a raggiungerla e, grazie all'intervento di una bagnina, a riportarla a riva, dove sono iniziate la manovre di rianimazione, mentre dalla Guardia Costiera partiva la richiesta urgente di un ambulanza. Trasportata all'ospedale Saint Charles di Bordighera, dopo meno di un paio di ore dal ricovero il cuore della 24enne ha cessato di battere.