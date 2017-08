Quaregna: cittadino del Mali muore giocando a calcio

QUAREGNA - Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 agosto, nel campo sportivo comunale di Quaregna, dove un giovane africano ha perso la vita mentre partecipava a una partita di calcetto. Sidiki Doumbia, 33 anni, originario del Mali, era stato uno dei primi rifugiati a raggiungere il Biellese, tanto che era già in possesso del permesso di soggiorno. Ieri, insieme ad alcuni connazionali, si era recato nel campo di via delle Nocchette per trascorrere qualche ora di svago. Una partita tra amici, per concludere il giorno di festa. Intorno alle 19,30 la tragedia. Mentre correva sul rettangolo verde si è sentito male e si è accasciato improvvisamente a terra.

SOCCORSI - Subito soccorso dai compagni di gioco, all'arrivo dell'èquipe medica del 118, insieme a una pattuglia dei carabinieri, per il 33enne non c'era più nulla da fare. Inutili tutti i tentativi fatti per rianimarlo. Dai primi accertamenti sembra che Sidiki Doumbia, residente a Cossato e impiegato in un'azienda tessile di Lessona, sia stato stroncato da un infarto. La salma è stata comunque trasportata all'obitorio e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che deciderà se far effettuare l'autopsia prima di concedere in nulla osta per la sepoltura.