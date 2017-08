A Bielmonte arriva l'Oasi Zegna Bike Festival

BIELLA - Un fine settimana intenso dove la bicicletta può essere vissuta in tutte le sue filosofie: l'agonismo, il cicloturismo e lo spettacolo è in programma il 16 e il 17 settembre. L'agonismo con l' Oz Enduro Race. Un secondo appuntamento agonistico di Enduro nell’Oasi Zegna nel che segue la gara nazionale del 7 maggio. L’appuntamento di settembre vedrà la variazione di alcuni dei percorsi rispetto all’appuntamento del circuito 4 Enduro e avrà come fulcro logistico Bielmonte. La gara è aperta a tutti i tesserati Fci e Enti. Il cicloturismo, Oz OffRoad Marathon e Gf: chi invece ama faticare ma anche godere del paesaggio, domenica mattina potrà prendere parte all'Oasi Zegna OFFroad (brevetto ARI), un raid affascinante su strade bianche e sentieri immersi in una natura incontaminata che offre magnifiche viste sul monte Rosa e scorci panoramici spettacolari sulla pianura piemontese. Alla sua seconda edizione, da quest’anno la Rando, con il percorso Marathon da 80 km, è valida per il campionato Italiano Ari Offroad. Il percorso, rinnovato rispetto allo scorso anno, si dipana in due anelli: il primo alle pendici di Bielmonte ed il secondo in Valsessera. Il percorso Granfondo di 40 Km. percorre il primo anello e termina a Bielmonte.



SPETTACOLO - La bicicletta è anche spettacolo. A dare dimostrazione della loro bravura saranno i ragazzi che si cimenteranno nella gara di coppa Italia di Trials. Questo sport, fatto di tecnica e di abilità pure, si svolge su specifiche zone artificiali composte da tronchi, rocce ed altri ostacoli disposti in uno spazio limitato e dunque molto appetibili per il pubblico, che può seguire le gesta atletiche dei funamboli in tutta comodità. Per informazioni: www.ozbikefest.it. L’evento, voluto e patrocinato dall’Oasi Zegna, raccoglie intorno al tavolo del Comitato organizzatore operatori del Consorzio Oasi Zegna appunto e le associazioni sportive Vallelvobike e Scuola Naz. MTB Oasi Zegna che coordinano tutti gli aspetti tecnici. Una manifestazione, l’Oasi Zegna Bike Festival, che mette in risalto le molte opportunità offerte dal territorio dell’Oasi Zegna per una vacanza attiva e per le attività outdoor.