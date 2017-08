Rapina all'ufficio postale di Ailoche

AILOCHE - Rapina all'ufficio postale del paese, lunedì mattina, intorno alle otto. In due si sono presentati, armati, all'unico impiegato in servizio nella filiale, facendosi consegnare il denaro presente in cassa in quel momento, senza però riuscire ad accedere a quello presente nella cassaforte. Magro il bottino raggranellato dai due malviventi, non proprio dei professionisti ma più probabilmente balordi della zona. Grazie ad una serie di meccanismi informatici, infatti, le casse degli sportelli postali non hanno mai molto denaro a disposizione; in questo caso sono stati portati via 220 euro.

INDAGINI - I due avevano il volto coperto e quindi l'impiegato non ha potuto fornire alcun particolare significativo per le indagini. Ma i carabinieri che stanno indagando, grazie ad alcune immagini registrate da telecamere della zona, potrebbero arrivare presto all'identificazione dei due soggetti.