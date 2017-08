Biella, commozione a San Filippo per Giulia Gastaldi

BIELLA - Decine e decine di persone hanno voluto portare oggi, mercoledì 16 agosto, il loro ultimo saluto a Giulia Gastaldi, la 24enne di Biella morta, domenica scorsa, nelle acque di Ventimiglia. In vacanza con il fidanzato, verso le 16,30 si era tuffata in mare per una nuotata. A dieci metri dalla riva il malore che non le aveva lasciato scampo.

Giulia Gastaldi (© Giulia Gastaldi)

L'ADDIO - Oggi, nella chiesa di San Filippo, l'officiante ha voluto ricordarla con parole di confortto, rivolte sopratutto ai familiari e al fidanzato. Nel corso dell'omelia ha evidenziato come non si possono avere spiegazioni razionali, in un momento tanto tragico per i genitori e per chi l'amava, e che l'ha vista morire sotto ai suoi occhi, in unu momento che doveva essere di piena felicità. E tutta la comunità si è stretta attorno ai familiari di Giulia, in chiesa, in grande compostezza davanti a una bara sommersa dai fiori.