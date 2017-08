Biella, Giorgio Panariello al Teatro Odeon

BIELLA – Si chiama «Il Panariello Che Verrà» lo spettacolo con cui Giorgio Panariello torna sul palcoscenico con la sua comicità per coinvolgere tutti gli spettatori nel «work in progress» di un nuovo spettacolo, tra personaggi inediti e taglienti riflessioni sull'attualità. Protagonista in radio, televisione, teatro e cinema: la sua poliedricità lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia con spettacoli unici, divertenti e allo stesso tempo emozionanti. Il 31 ottobre sarà Biella ad ospitare il comico toscano al Teatro Odeon. Come sempre, il divertimento è assicurato.