Da oggi al via la nuova stagione della Pallacanestro Biella

BIELLA - La stagione della Pallacanestro Biella è cominciata. Jazz Ferguson e Tim Bowers, atterrati questa mattina a Malpensa, hanno raggiunto per primi il Biella Forum. A seguire è stato il turno di Gianluca Della Rosa, aggregato alla prima squadra per la preseason. Per i nuovi arrivati tour del palazzetto insieme a coach Michele Carrea e all'assistant coach Francesco Viola. Breve sessione in sala pesi ed esercitazione al tiro sul parquet per Albano Chiarastella, che ha salutato i nuovi compagni direttamente in palestra, già al lavoro sotto la guida del preparatore fisico Roberto Marocco e del secondo assistente Luca Baroni. Curiosità: t-shirt nera con logo «Superman» per Tim Bowers.

PARLA CARREA - «Oggi primo giorno dei ragazzi e prime visite mediche. Ancora due giorni di ambientamento e poi si incomincia. Siamo tutti pronti e carichi». Coach Michele Carrea apre così la giornata dei rossoblù, la prima della nuova stagione.

TIFOSI - La tifoseria rossoblù potrà salutare la squadra martedì pomeriggio al Forum in occasione del Biella Family Day. Sempre martedì è in programma la prima conferenza stampa della preseason, alle ore 11.30. Parleranno coach Carrea e il general manager Marco Sambugaro.

VISITE MEDICHE - Nel giorno del raduno, la prima parte del gruppo rossoblù è stata ospite nello studio medico del dottor Paolo Garavoglia, in centro città, per le tradizionali visite di idoneità sportiva. Alle 14.30 è stato il turno di Gianluca Della Rosa, poi a seguire è toccato a Lorenzo Uglietti, Amedeo Tessitori, Albano Chiarastella e Matteo Pollone.