Carabiniere biellese gravemente ferito in un incidente

LECCE - Un carabiniere di 24 anni, Francesco Perrone, in forza alla stazione dell'Arma di Occhieppo Superiore, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecce, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Lo schianto, di cui si hanno per ora poche frammentarie notizie, è avvenuto ieri, mercoledì 16 agosto, poco prima delle 19 a Surbo. Per cause in via di accertamento, la Peugeot 206 su cui viaggiava il militare, insieme a un collega, suo coetaneo, e a una ragazza di 22 anni, si è scontrata con la Lancia Y alla cui guida si trovava un 21enne. L'impatto è stato violento. Sin da subito le condizioni di Francesco Perrone sono apparse drammatiche, tanto che, trasportato d'urgenza a Lecce, è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia, in terapia intensiva, dove i medici si sono riservati la prognosi.

ALTRI FERITI - Ferita in modo serio anche la 22enne, che ha riportato un trauma toracico. Per gli altri coinvolti nell'impatto solo lievi escoriazioni.