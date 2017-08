Caccia al pirata della strada che ieri ha travolto un ciclista

SOSTEGNO - I carabinieri stanno cercando di rintracciare il pirata della strada che ieri, mercoledì 16 agosto, ha travolto un ciclista e non si è fermato a soccorrerlo. È accaduto a Sostegno, intorno alle 11. Un 57enne residente in paese era uscito per fare un giro con la sua due ruote quando, in via Cesare Alfieri, è avvenuto l'incidente. Un furgone lo ha fatto finire a terra, per poi allontanarsi velocemente. La vittima, soccorsa da alcuni passanti, è stata portata in ambulanza all'ospedale di Borgosesia, dove i medici gli hanno riscontrato escoriazioni guaribili in pochi giorni. Ora sono partite le indagini, da parte dell'Arma, per risalire al conducente del mezzo.

LE INDAGINI - I militari sarebbero già in possesso di elementi utili e a un passo dall'identificarlo, pertanto sarebbe opportuno si facesse avanti prima di rischiare guai legali peggiori, oltre alla denuncia per omissione di soccorso. Va ricordato che per questo tipo di reato la pena prevista, dal Codice della Strada, va da sei mesi a tre anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida da uno a tre anni.