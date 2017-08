Barista sanzionato per tre videocamere di troppo

BIELLA - Ottiene il permesso per posizionare due telecamere di videosorveglianza nel suo bar e poi ne installa altre tre. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, entrati in un locale, di Biella, per effettuare un controllo di routine. Visionata la documentazione e accertata la presenza di un numero superiore di telecamere rispetto al consentito, è partita la denuncia nei confronti del titolare per non aver ottemperato allo Statuto dei lavoratori. Oltre a togliere quelle in più, dovrà pagare una sanzione di 400 euro.

PORTO ABUSIVO DI OGGETTI ATTI A OFFENDERE - E sempre i militari dell'Arma hanno denunciato un 31enne di origini rumene, residente in città, per porto abusivo di oggetti atti a offendere. L'uomo, incappato in un posto di controllo, è stato trovato in possesso di un manganello artigianale, della lunghezza di oltre 50 centimetri, nascosto in auto.