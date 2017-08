Brusnengo: incendio doloso alle ex «casermette»

BRUSNENGO - Volontari dell'Antincendi boschivi, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 agosto, per un incendio scoppiato a Brusnengo, nella zona delle vecchie «casermette». A notare le fiamme alzarsi e a dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Immediatamente sul posto sono giunte quattro squadre dell'Aib, una di pompieri e una pattuglia dell'Arma. Il fronte del rogo si estendeva per 800 metri e stava per attaccare un bosco.

INCENDIO DOLOSO - Ci sono volute almeno un paio di ore, a chi operava, per aver ragione del rogo, che ha mandato in cenere sterpaglie e prati. Conclusesi le operazioni di spegnimento, gli accertamenti hanno evidenziato che si trattava, ancora una volta, di un incendio di matrice dolosa.