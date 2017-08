Chiavazza: ciclista finisce in un dirupo

BIELLA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, giovedì 17 agosto, in supporto all'èquipe medica del 118, per soccorrere un ciclista finito in un dirupo. È accaduto in strada alle Fucine, a Chiavazza.

I FATTI - Sembra che l'uomo abbia perso il controllo della sua due ruote, finendo fuori strada e precipitando per un paio di metri. Subito soccorso, quando il personale sanitario è giunto sul posto si è reso conto che non era in condizioni di riportarlo sulla sede stradale e così ha richiesto l'aiuto dei pompieri. Una volta recuperato e stabilizzato, il ciclista è stato trasportato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.