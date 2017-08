La Biellese, buona la prima

BIELLA - Prima vittoria dell'era Bellosta. Doppietta di Pierobon e rigore di Latta per la prima vittoria stagionale.



CRONACA - La Biellese affronta nel test amichevole la formazione della US Sestese Calcio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Mister Roano opta per il 4-4-2, affida le chiavi del centrocampo alla coppia Corio-Munari e ripropone il tandem di attacco Pierobon-Latta, visto nell'ultima gara al Pozzo. Tra le file bianconere bisogna segnalare l'assenza di Edoardo Artiglia, precauzionalmente tenuto fermo dopo l'infortunio rimediato nel match contro l'Accademia Borgomanero. Al minuto 12 è il bomber Pierobon ad aprire le danze con un'incornata su assist di Botto Poala. Poche azioni e nulla da segnalare fino al duplice fischio dell'arbitro che sancise la fine dei primi 45 minuti di gioco. Da sottolineare le prove di Mirko Ferrarese e Nicolò Munari tra i migliori in campo in questo primo tempo.



RIPRESA - Come nelle scorse amichevoli, mister Roano cambia totalmente il volto della squadra nella seconda frazione di gioco, lasciando spazio ai giovani. E proprio da un'ingenuità difensiva nasce il gol del pareggio. Lattuada approfitta dello svarione difensivo e con un pallonetto morbido deposita in rete. Passano 10 minuti e Pierobon riporta in vantaggio i bianconeri. Al minuto 19 La Biellese ha l'occasione per allungare, ma Scavetta dagli 11 metri non ne approfitta. Al minuto 31 la squadra di casa pareggia i conti con il solito Lattuada che sorprende ancora la retroguardia bianconera. Al minuto 43 però ci pensa Latta su rigore a regalare la prima vittoria dell'era Bellosta.



MISTER - Andrea Roano: «Abbiamo creato tanto ma non siamo stati in grado di concretizzare. 2 gol subiti per inesperienza della linea difensiva. I giovani stanno lavorando bene e questo gli servirà per migliorare».

SESTESE - Boari, Imperioso, Banzi, Mantegazza, Folcia, Leontini, Del Vitto, Lo Russo, Fioroni, Blanda, Nalesso. A disp. Didoni, Gibelli, Macchi, Fronte, Ventola, Roncari, Lattuada, Mehmetai. All. Roncari



LA BIELLESE - Goio, Cristino, Cremonte, Corio, Ferrarese, Sella, Samarotto, Munari, Pierobon, Botto Poala, Latta, Pierobon. A disp. Biolcati, Gusu, Nicoletta, Vanoli, Canton, Scavetta, Vedda, Mancin, Cafaro. All. Andrea Roano.



MARCATORI - Pierobon min 12 pt (BI); Lattuada min 6 st (SE); Pierobon min 16 st (BI); Lattuada min 31 st (SE); Latta rig min 43 st (BI)