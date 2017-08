Pray, alla Fabbrica della Ruota si fa il «Turno di notte»

PRAY – Alla Fabbrica della Ruota torna «Turno di notte», una passeggiata notturna lungo i sentieri del lavoro. Sabato 7 ottobre alle 19.30, alla luce di torce e lanterne, come gli antichi operai di Curino, Soprana e Mezzana, i partecipanti, partendo dal Rifugio Sella di Soprana, percorreranno lo storico sentiero del lavoro che conduce alla Fabbrica della Ruota. Lungo il percorso gli attori della compagnia Ars Teatrando animeranno vari quadri, scritti e sceneggiati per l'occasione. All'arrivo in Fabbrica, spaghetta a cura di Sapori Biellesi e visita alla Fabbrica della Ruota. Ingresso € 10 (gratis per bambini under 14). Informazioni e prenotazioni: 015 766221, 333 5283350, docbicentrostudibiellesi@virgilio.it, oppure con un messaggio Facebook.