Seab assume 14 dipendenti a tempo indeterminato

BIELLA - Seab Biella assume personale a tempo indeterminato. Ci sarà tempo fino al 15 settembre per trasmettere la domanda di partecipazione al bando di selezione personale a tempo indeterminato indetto dalla società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. L'azienda ricerca, attraverso una selezione per esami e titoli, 14 figure professionali da assumere per il ruolo di autista e/o raccoglitore o addetto stazione di conferimento. I requisiti necessari per accedere al bando sono inseriti nel documento visionabile al link www.seab.biella.it/…/Selezione-01-2017-BANDO-DI-SELEZIONE-D… La domanda di partecipazione al bando è scaricabile al seguente link: http://www.seab.biella.it/…/Domanda-di-partecipazione-alla-…

Per informazioni: SEAB Spa – Via Roma, 14 – 13900 Biella – tel. 0158352911 – fax 0158352951 - email: info@seabiella.it.