Cane sfugge ai padroni e sbrana un agnello

BIELLA - Il cane sfugge al controllo, si introduce nel recinto di un privato e sbrana un agnello. Protagonista dell'episodio una coppia residente in valle Elvo, lei di 40 anni e lui di 34, ora denunciata dai carabinieri per uccisione e danneggiamento di cose altrui, oltre che per omessa custodia di animale.

I FATTI - I due stavano passeggiando a Sandigliano e avevano lasciato il loro cane libero di andare, senza guinzaglio. Improvvisamente è sparito, attirato forse dall'odore degli ovini. Entrato in una proprietà privata, prima che potesse essere bloccato, aveva già ucciso un agnello e ferito due pecore. Era lo scorso primo agosto. Ora per i due incauti proprietari dell'animale, identificati, è scattata la denuncia.