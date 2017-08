Baldoria in un bosco, in Valle Elvo non si dorme

BIELLA - Una pattuglia dell'Arma è stata impegnata per ore, in Valle Elvo, per trovare un gruppo di giovani che si erano accampati in un bosco. Tutto ha avuto inizio l'altra notte quando, intorno all'una, da frazione Ceresito, a Donato, parte una chiamata al 112. Un residente segnala che la vallata rimbomba di musica ad altissimo volume. A questa telefonata se ne aggiungono altre, fino a quando i carabinieri non giungono sul posto. Effettivamente quanto segnalato corrisponde a realtà, però non si capisce il punto di provenienza. La pattuglia ha così iniziato a percorrere le strade della zona, avvicinandosi, con il passare delle ore, fino al punto da cui proveniva la sonorità. Alle 7,30 del mattino, finalmente, i militari sono riusciti a svelare il mistero. All'interno di un bosco, già nel territorio di Chiaverano, un gruppo di giovani, di età compresa tra i 18 e i 36 anni, tutti provenienti dal Torinese, aveva deciso di trascorrere la notte facendo baldoria, senza pensare di poter arrecare disturbo a un'intera vallata. Identificati, sono stati invitati a tenere un comportamento più moderato.