Straniero si arrabbia e butta dalla finestra il cibo

BIELLA - Attimi di tensione ieri, giovedì 17 agosto, nel centro profughi di viale Macallè, tra un operatore e un nigeriano di 23 anni. Il giovane africano, sceso in mensa, aveva preso il vassoio con il pranzo ed era andato a consumarlo nella sua stanza. Sorpreso da uno dei responsabili della struttura, era stato redarguito, in quanto la regola imponeva che il cibo non potesse essere portato nelle camere. A quel punto il 23enne, con un gesto di stizza, aveva buttato gli alimenti giù dal balcone. Erano poi in seguito dovuti intervenire i carabinieri per riportarlo alla calma.

CAVAGLIA' - E sempre i militari dell'Arma, un paio di giorni fa, avevano dovuto fare da pacieri al centro per rifugiati di Cavaglià. In questo caso il diverbio, sorto per futili motivi, era scoppiato tra un pakistano di 26 anni e un 19enne della Nuova Guinea. Alla vista delle divise, i due si erano tranquillizzati.