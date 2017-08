Candelo: rubano l'acqua alla vicina di casa

CANDELO - Che il furto di energia elettrica, attraverso allacciamenti abusivi, sia cosa nota si sa, ma quanto accaduto a Candelo ha dell'incredibile. A essere sottratta, infatti, è stata dell'acqua, per alimentare una fontana. A venire derubata una donna di 38 anni, di Vercelli. Giunta in città per controllare che, nella seconda casa di residenza, fosse tutto in ordine, si è accorta che qualcosa non andava. Il contatore dell'acqua segnava un consumo che non doveva esserci. Pensando che potesse esserci una perdita nelle tubature, è andata a ispezionarle. È allora che si è accorta che qualcuno si era allacciato abusivamente alla condotta. Contattati i carabinieri, questi hanno scoperto che erano stati i vicini di casa, in questo periodo in vacanza fuori provincia, per alimentare la fontana del giardino. Ora rischiano una denuncia per furto.