Litiga con la moglie, si ubriaca e smarrisce la via di casa

BIELLA - Litiga con la moglie, va al bar, si ubriaca e poi non riesce più a tornare a casa. Protagonista della singolare vicenda un 43enne, residente in un paese del circondario. L'uomo ieri sera, venerdì 18 agosto, aveva avuto un aspro diverbio con la sua compagna ed era uscito dall'abitazione sbattendo la porta. Per sbollire la rabbia, era entrato in un locale pubblico e aveva iniziato a bere, tanto, troppo. Uscito, alle due passate, aveva cercato di rientrare nella sua abitazione, senza riuscirvi. Trasferitosi da poco in paese, non trovava più la via dove risiedeva. A quel punto ha chiamato il 112 e ha spiegato all'operatore cosa gli stava accadendo. Pochi minuti e veniva raggiunto da una pattuglia dell'Arma. Rapidi accertamenti, e i carabinieri sono risaliti all'indirizzo e lo hanno accompagnato fino a casa. Come si sia in seguito giustificato con la moglie, però, non è dato sapere.