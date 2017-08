Raffica di litigi in tutto il territorio

BIELLA - Giornata di liti quella di ieri, sabato 19 agosto, un po' ovunque nel Biellese, che hanno rischiesto l'intervento delle pattuglie dell'Arma. A Zimone sono volati insulti e minacce tra un 68enne e il suo vicino di casa, di 26 anni, che all'arrivo dei carabinieri si era già allontanato. Situazione simile anche a Biella, dove a essere coinvolti sono stati un uomo di 38 anni e due donne, una di 37 e l'altra di 35, finite poi in ospedale. Ora sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

A TUTTO VOLUME - A Vigliano, invece, una pattuglia è intervenuta nell'abitazione di un filippino, di 63 anni, che alle 23 teneva sveglio tutto il vicinato con musica ad alto volume. Non era la prima volta che dava una festa in giardino, suscitando le lamentele dei residenti. E ancora, venerdì 18 agosto, lite a Cossato tra due pregiudicati, un italiano di 34 anni, di Quaregna, e un nord africano di 30, residente a Lessona. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri.