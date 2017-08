Biella, ancora lavori stradali: da vicolo Galeazzo al Bottalino

BIELLA - Riprende dopo la breve pausa a cavallo di Ferragosto la serie di asfaltature estive in città. Il prossimo cantiere sarà in vicolo Galeazzo, la strada a senso unico che scende da via Dante Alighieri fino alla scuola elementare De Amicis. I lavori cominceranno lunedì 28 agosto e termineranno entro le 18 di venerdì 1 settembre. In questo lasso di tempo sarà chiusa al traffico la strada nel tratto tra via Dante Alighieri e via Orfanotrofio. Saranno vietate alle auto anche via Ravetti, tra via Orfanotrofio e via Vercelli, e il largo di via Orfanotrofio tra i numeri civici 11, 13 e 15, in corrispondenza della sede del Centro Territoriale Volontariato.

IL PROGETTO - La riasfaltatura di vicolo Galeazzo fa parte dell'investimento da 1,8 milioni messo a disposizione dall'amministrazione per quest'anno, a cui si aggiungeranno altri 500mila euro. Sono già stati portati a termine i lavori in via Corradino Sella, via Milano tra il ponte di Chiavazza e via Rosazza, il ponte di Chiavazza stesso, via Torino tra la rotonda con via La Marmora e via Delleani, via Aldo Moro, via Cavour tra piazza Martiri e viale Cesare Battisti, via Galliari, piazza Colonnetti, via Camandona e via Case Sparse al Villaggio La Marmora, un tratto di strada Barazzetto Vandorno. Sono in corso i lavori di ricubettatura in via Rosazza e sempre a Chiavazza sono iniziati i primi interventi in via Coda e in via Milano tra via Gamba e via Maglioleo. Le prossime ripavimentazioni prevedono via Gamba, via Carducci, strada Favaro di Là, piazza Don Penna e strada al Cimitero di Barazzetto. Un altro cantiere che aprirà presto è quello del marciapiede di via Avogadro dal Bottalino fino al ponte della Torrazza, appena restaurato.