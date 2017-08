A Oropa torna il raduno della Pezzata Rossa

BIELLA – Torna ad Oropa la Fiera di San Bartolomeo e il 39° raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa e di bestiame ovi-caprino organizzati dall'Associazione Agro Montis Oropense; il raduno, che ha come scopo la valorizzazione di una tipica razza bovina autoctona e dei prodotti tipici della Valle di Oropa, si svolgerà in due giornate con la partecipazione di espositori, artigiani e musica dal vivo. Il programma prevede nella giornata di sabato l’inaugurazione della Fiera con gli espositori e la premiazione degli allevatori; nella giornata di domenica proseguirà la Fiera con gli espositori e con concerti di musica tradizionale Piemontese. Inoltre, in occasione del raduno, saranno portati in mostra trattori d’epoca degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta, in collaborazione con l'Associazione Cavalli d'Acciaio.

Il programma completo

Sabato 9 settembre alle 9 apertura del raduno zootecnico, dalle 9 alle 18 fiera degli espositori, vendita di prodotti tipici e artigianato locale, alle 10 raduno dei bovini della razza Pezzata Rossa di Oropa. Giudizio e valutazione del pubblico presente, dalle 10 alle 15 mostra di trattori d’epoca, in collaborazione con l'Associazione Cavalli d'Acciaio, alle 11.30 benedizione e saluto delle autorità. premiazione degli allevatori e del pubblico votante, dalle 12 alle 13 distribuzione della Polenta Concia. Domenica 10 settembre dalle 9 alle 18 Fiera degli espositori. Vendita di prodotti tipici e artigianato locale, dalle 10 alle 17 passeggiata sul pony per i bambini, dalle 10 alle 12 Concerto di musica tradizionale piemontese con il gruppo Eva Cèra, alle 10.30 dimostrazione della lavorazione del latte, a cura del Caseificio Valle Elvo, dalle 12 alle 13 distribuzione della Polenta Concia, dalle 14.30 alle 17.30 concerto di musica tradizionale Piemontese con il gruppo Eva Cèra ed in fine alle 15.30 dimostrazione della Lavorazione del latte, a cura del Caseificio Valle Elvo.