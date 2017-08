Palestra a cielo aperto in via Carso

BIELLA - Una prima parte del nuovo parco pubblico tra via Carso e via Maggia, nella zona della stazione San Paolo, è già a disposizione dei biellesi: si tratta di quella fornita con attrezzature ginniche, per fare esercizio all'aperto (e gratis, come nei molti campi risistemati negli ultimi mesi). I lavori sono ancora in corso attorno ai nuovi giochi per bambini, sulla sezione del giardino che si affaccia su via Carso.