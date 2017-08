Centauri vanno a fare il bagno, poi si ritrovano con le moto danneggiate

BIELLA - Brutta avventura per sei bikers, quattro dei quali di origini biellesi, che si sono ritrovati con le moto danneggiate. L'episodio è avvenuto a Occhieppo Superiore, nei pressi del Caseificio Valle Elvo, dove il gruppetto di centauri, si era fermato per fare il bagno. Lasciate le due ruote, erano entrati in acqua per godersi un po' di refrigerio. Tornati a riva, si erano accorti che quattro motociclette, tre Honda e un'Husqvarna, erano sparite e dalle restanti mancavano alcuni accessori, sradicati di netto. Contattato il 112, in loro aiuto era giunta una pattuglia dell'Arma. I militari, effettuati i primi rilievi, si erano diretti nei boschi vicini e lì avevano trovato tre delle quattro due ruote mancanti, nascoste tra i cespugli, da cui mancavano diverse parti meccaniche. L'unica a non essere stata ritrovata è stata una Honda HM50, di proprietà di una donna di 46 anni, di Quaregna. Ora è stata aperta un'indagine per risalire agli autori del furto e dei danneggiamenti. Non è escluso che, chi ha agito, lo abbia fatto per dispetto nei confronti dei bikers.