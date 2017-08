Carrea: «Sono ancora arrabbiato...». Sambugaro: «Continuità»

BIELLA - E' ufficialmente iniziata la quinta stagione in Serie A2 della Pallacanestro Biella, per il primo anno con Eurotrend sulla maglia, dopo il ciclo Angelico, come sponsor principale. Una bella novità, non solo sportiva.

IL PUNTO - Dopo dodici fantastici anni di Serie A, quale può essere il futuro della società sportiva che la città ama alla follia? Secondo noi è questa la domanda delle domande, tra crisi economica del territorio e sport emergenti quali il rugby ed il calcio, che premono per prendersi spazi sotto il Mucrone. Ma è difficile trovare una risposta, soprattutto dopo una stagione da record come quella passata, che però non ha generato novità sul piano societario. E ad essere sinceri forse non lo sanno bene neanche all'interno del club, crediamo per questione di soldi: tra vecchi debiti e assenza di grandi investitori alle porte. L'asse fondamentale pare essere la guida tecnica di un super-coach quale Carrea e di un gm forse poco comunicativo, ma certamente profondo conoscitore del gioco e stimato a tutti i livelli com'è Sambugaro. I soldi a disposizione però restano pochi, con tante altre piazze che comandano il mercato giocatori e che regolarmente vincono le aste per i pezzi migliori: quindi potendo legittimamente (davvero) puntare a salire. Come Torino e Bologna negli ultimi anni, per esempio. Ma anche solo la Verona incontrata nei play off dell'estate scorsa, "caso Hall" a parte.

OBIETTIVI - Dove vuole e può andare Pallacanestro Biella... Restare nella categoria? E come? Con quale progetto? Con i giovani? In questo lustro s'è visto un po' di tutto: talenti biellesi andatre via (Lombardi) o valorizzati altrove (Raucci), giocatori costruiti nel settore giovanile di Danna poi saliti di categoria (De Vico) e scommesse vinte andare altrove dopo essersi affermate al Forum (Udom e Venuto). Abbiamo sentito parlare di progetti biennali e triennali, ma quasi ogni anno la squadra è cambiata, pure nella guida tecnica (con la partenza a sorpresa di Corbani). Il gm Sambugaro oggi nel presentare la nuova squadra dopo sei giorni di allenamenti, ai giornalisti ed ai tifosi, ha parlato di «continuità». In attesa di altre risorse, l'orizzonte più probabile pare quindi essere quello di viaggiare nei quartieri alti della seconda divisione nazionale, facendo crescere dei giovani che magari andranno fuori Biella lasciando in eredità qualche soldo alle casse rossoblùâ?? da spendere per andare avanti. Stop. Sogni di gloria, neanche l'ombra. Divertimento e spettacolo, magari come l'anno scorso, o quasi, invece, è legittimo aspettarseli. Anche solo per la stella americana Ferguson. Appuntamento per fine settembre, quando il campo darà le prime sentenze.

SAMBUGARO - «La società non farà mai il passo più lungo della gamba. Progetti? E' difficile farli in questo momento, anche per le regole federali, per esempio con i giovani - ha detto non a caso il general manager del club -. Crediamo comunque nei giovani. Questa continua ad essere la nostra filosofia. Il senso di una società sportiva per me sta nella continuità. Garantire per tanti anni un bello spettacolo alla città di Biella è e sarà il nostro obiettivo».

CARRERA - «Io sono ancora arrabbiato per come è finita la scorsa giornata. Questa è la mia prospettiva - ha detto il tecnico, al suo terzo anno a Biella -. La stagione passata è finita. Non ci saranno riferimenti al mio passato, con nessuno dei nuovi giocatori. E' finita una storia. Senza possibilità di replica. Il libro è chiuso. Come ogni esperienza però dentro lascia dei segni. E dentro di me c'è rabbia. Rabbia perché il campionato doveva essere finito diversamente. Questo è il mio sentimento. Ovviamente non lo farò pesare a chi nulla c'entra con quanto accaduto».