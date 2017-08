Tentato furto nel Duomo di Biella

BIELLA - Tentato furto nella cattedrale di Santo Stefano, a Biella, dove qualcuno ha tentato di forzare la cassetta delle offerte e di impadronirsi di una cornice d'oro. A presentare denuncia ai carabinieri è stato il parroco, don Carlo Gariazzo, dopo aver scoperto l'accaduto, lo scorso 17 agosto. Tra le 17 e le 18 ignoti si sono introdotti in Duomo, approfittando di un momento in cui nel luogo sacro non si tenevano funzioni religiose, e ha cercato di forzare l'apertura di una delle cassette delle offerte, senza riuscirvi. Si è allora diretto verso la Cappella del Sacro Cuore, attratto da una cornice in oro. Forse disturbato dall'arrivo dei fedeli, ha desistito dall'intento di rubarla e si è dato alla fuga.

LADRI IN CASA - E sempre in tema di furti, ammonta a mille euro il danno subito da una 46enne di Biella. Ignoti sono entrati nella sua abitazione di via San Giuseppe, forzando la porta di ingresso, e, dopo aver messo tutte le stanze a soqquadro, se ne sono andati portando via diversi oggetti in oro. Sugli episodi è stata aperta un'indagine da parte dei carabinieri.