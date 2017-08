A Cossato conto alla rovescia per la Festa degli Alpini

COSSATO - E' tutto pronto per i tradizionali festeggiamenti della Festa degli Alpini. L'appuntamento è per dal 25 agosto al 4 settembre nella sede degli Alpini di via Cesare Battisti. Ecco il programma completo dell'evento: tutte le sere aperitivo e ottime specialità della tradizione. Eccole giorno per giorno: venerdì 25 agosto e 1 settembre baccalà e funghi, sabato 26 agosto pizzoccheri e rane, domenica 27 agosto bigoli in salsa e pesce spada, lunedì 28 agosto panissa, sabato 2 settembre alle 12.30 pranzo dei pensionati e alla sera spaghetti allo scoglio e polenta e seppie, domenica 3 settembre polenta concia e stinco al forno. In fine lunedì 4 settembre tapulun e polenta e soppressa.