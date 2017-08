Polizia: due denunciati per detenzione di stupefacenti

BIELLA - Un 46enne di Biella, C.W., è stato denunciato dalla Polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione, portata avanti dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio antidroga sul territorio, è scattata lo scorso 17 agosto. I poliziotti avevano notato, in un'abitazione del centro cittadino, strani movimenti, che avevano destato sospetti. Così avevano fatto irruzione nella casa e trovato il 46enne in possesso di 50 grammi di hashish. Ora è stato deferito all'autorità giudiziaria, così come G.A., 26 anni di Gaglianico, accusato di detenzione di droga. In questo caso, tutto si deve al colpo d'occhio di un agente della Mobile che, passando in una via del paese, aveva notato in un balcone una pianta "sospetta", risultata poi essere canapa. Nel corso della perquisizione dell'alloggio sono poi spuntati anche due barattoli, uno contenente marijuana e l'altro foglie essiccate di cannabis. Ora le indagini proseguono per risalire, nel primo caso alla provenienza dell'hashish, e nel secondo dei semi da cui è germogliata la pianta.