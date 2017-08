Soul d’autore al Santuario di San Bernardo

BIELLA - Sarà lo splendido panorama che si gode dalla vetta del monte Rubello (1408 m) all’interno dell’Oasi Zegna, dove sorge il Santuario di San Bernardo, lo scenario naturale che farà da quinta al nuovo appuntamento della rassegna «Suoni oltre le nuvole» promossa dal Biella Jazz Club e inserita nel programma di MontagnaFest 2017. Domenica 27 agosto, alle 15 il duo acustico formato da Marianna Valloggia (voce) e Francesco Benotti (chitarra) si esibirà in un concerto che propone brani di cantautorato italiano ed internazionale in chiave Soul, vocalità che contraddistingue questa apprezzata interprete con alle spalle diversi studi di Canto Lirico e Moderno tra Pavia, Omegna e Milano. La chitarra di Francesco Benotti sancisce le sfumature di ogni brano lasciando a Marianna una grande libertà interpretativa: i due musicisti si conoscono nel Settembre 2016 e trovano da subito il feeling giusto per lavorare insieme a questo progetto, parole loro, «fatto di anima e cuore».

Il festival

MontagnaFest2017 Arte in quota, sguardo sul territorio che verrà. Come le dita di una mano, le cinque valli e le alpi biellesi abbracciano la città capoluogo con scenari e prospettive emozionanti. MontagnaFest2017 unisce natura, uomo e paesaggio rendendoli elementi complementari di un ensemble artistico multidisciplinare in cui linguaggi contemporanei si fondono con la cultura e la tradizione dei luoghi alpini che li accolgono. Per il terzo anno consecutivo MontagnaFEST è il cartellone di iniziative artistiche multidisciplinari promosso da ATL - Azienda Turistica Locale del Biellese in collaborazione con numerose organizzazioni culturali del territorio e realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione CRT, insieme a Provincia e Comune di Biella. Da luglio a settembre, 9 diversi progetti in cui persone, arte e natura si incontrano nelle Alpi Biellesi, luogo di costruzione dell’identità di questo territorio e fulcro dell’innovazione che lo rivolge al futuro, in un percorso che sogna di rafforzare il senso di comunità, di promuovere il territorio e di unire - idealmente e fisicamente - le cinque valli: dall'ampia e soleggiata Valle Elvo alle più austere Valli Oropa e Cervo, fino alle Valli orientali Mosso e Sessera. www.montagnafest.it Ogni aggiornamento su facebook.com/MontagnaFEST.