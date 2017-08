Robert De Niro ancora testimonial Zegna

BIELLA – Robert De Niro torna sul set della campagna pubblicitaria Zegna, sotto la direzione artistica di Alessandro Sartori, per il secondo capitolo di «Defining Moments», uno storytelling della moda che veste i grandi talenti del nostro tempo e li invita ad un dialogo libero ed ispirato. La location è New York, gli abiti sono quelli della collezione autunno-inverno 2017 del brand biellese, e accanto al pluripremiato attore hollywoodiano appare, questa volta, Benjamin Millepied.

LA MODA E NEW YORK – Si dice che passeggiare insieme stimoli conversazione e confidenza, di certo ha funzionato per Alessandro Sartori e il film-maker Francesco Carrozzini, che hanno seguito i protagonisti in una passeggiata tra le luci della città che non dorme mai, foriera di un dialogo aperto, trasformatosi in un candido scambio di opinioni tra i due uomini di spettacolo. De Niro e Millepied sono accomunati dall’amore per New York, da un’innata eleganza e da una forza interiore che ne ha facilitato la sintonia, così come era accaduto nella prima puntata losangelina di «Defining Moments», con il giovane attore McCaul Lombardi.

Un altro momento della "passeggiata" (© Zegna)

MILLEPIED NUOVO TESTIMONIAL – Anche per il francese Benjamin, infatti, New York è stata, e rimane, la città dove tutto è possibile, quella in cui ha trovato terreno fertile per far crescere i propri sogni. Dopo una brillante carriera come ballerino in alcune delle più prestigiose compagnie di danza, Millepied ha fondato «LA Dance Project» ed è stato direttore del Balletto dell’Opéra di Parigi. È salito alla ribalta cinematografica per le coreografie del film Il cigno nero, in cui ha inoltre interpretato un ruolo di primo piano, nei panni del Principe, accanto a Natalie Portman, in seguito divenuta sua moglie.

ZEGNA CONVERSATIONS - Dopo il lancio avvenuto con la stagione Primavera-Estate 2017, la campagna Autunno-Inverno rappresenta l’evoluzione del progetto «Defining Moments» per il canale omnichannel che dà voce alle emozioni e agli storytelling della Zegna Community. Infatti, defining-moments.zegna.com la piattaforma dedicata all’iniziativa, continuerà anche nei prossimi mesi il suo viaggio alla scoperta di nuove conversazioni «a cuore aperto» tra personalità di talento, con età, background culturali e provenienze diverse.

APPUNTAMENTO A VENEZIA – Intanto, il prossimo appuntamento è per il 2 settembre. Proprio nei giorni della 74ma Mostra del Cinema, Ermenegildo Zegna ospiterà un evento in città per celebrare il lancio della nuova campagna pubblicitaria, al quale saranno presenti il direttore artistico Alessandro Sartori e il coprotagonista del «corto - fashion» Benjamin Millepied.