Precipita dalla finestra e muore a 37 anni

SORDEVOLO - Tragedia questa mattina in paese, per la morte di Debora Gonnelli 37enne, residente da 12 anni in valle dove lavorava come parrucchiera. La donna è precipitata da una finestra di casa, quando erano circa le 8. La donna viveva da sola. Vano il tentativo di soccorso da parte dei medici del servizio del 118. I carabinieri stanno indagando su quanto avvenuto, per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. «La conoscevo poco, perché in paese solo da qualche anno... Che tragedia» ha commentato il sindaco Riccardo Lunardon.