Due donne ferite in altrettanti incidenti stradali

BIELLA - Due automobilisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti verificatisi ieri, martedì 22 agosto, nel Biellese. Il primo è avvenuto, poco prima delle 16, in via Matteotti, ad Andorno Micca. A scontrarsi, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, sono state la Mini Cooper condotta da una 28enne di Miagliano e la Toyota Rav alla cui guida si trovava un uomo di 79 anni, di Alessandria. Ad avere la peggio nello schianto è stata la donna, che è dovuta ricorrere alle cure dei medici del Pronto Soccorso. Guarirà in una manciata di giorni. Il secondo incidente si è verificato a Cavaglià, poco dopo le 20, dove una 19enne, originaria di Milano, ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto, in via Vercellone, finendo fuori strada. Soccorsa dall'èquipe medica del 118, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Ponderano. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i militari dell'Arma.