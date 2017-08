Crosa: rubato materiale ferroso in un'ex tessitura

BIELLA - I carabinieri stanno cercando di individuare gli autori di un furto messo a segno a Crosa, nell'ex Tessitura Boggio Mello Gromo Clotilde, di frazione Bozzo. Ignoti, in un arco temporale di svariati mesi, sono penetrati nell'azienda e hanno fatto incetta di tutto il materiale ferroso che hanno trovato, smantellando di fatto i macchinari tessili rimasti nei locali dell'azienda, dopo la chiusura. Ad accorgersene è stata la figlia dei titolari, una 48enne di Castelletto Cervo, recatasi in ditta per un controllo, che ha richiesto l'intervento dei militari dell'Arma. Non è escluso che possa trattarsi di un furto su commissione, il cui danno non è ancora stato quantificato. Non è la prima volta che nel Biellese vengono prese di mira fabbriche dismesse da parte di malviventi alla ricerca di rame o di ferro da poter rivendere. Spesso si tratta di batterie di nomadi, provenienti da fuori provincia, che si spostano velocemente da un territorio all'altro, appena messi a segno i colpi.