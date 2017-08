Pistola e cartucce in casa, 65enne arrestato

VERCELLI - Il 17 agosto, in Palazzolo Vercellese, i militari della stazione carabinieri di Trino arrestavano S.M., 65enne, residente in Palazzolo Vercellese e deferivano in stato di libertà P.M. 63enne, suo fratello, domiciliato in Palazzolo Vercellese, entrambi gravati da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e armi, perché responsabili, in concorso tra loro, di possesso di armi clandestine. A conclusione di specifica attività info investigativa, i militari effettuavano una perquisizione dell’abitazione dell’arrestato, rinvenendo una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 56 cartucce dello stesso calibro, che venivano contestualmente sequestrate. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva accompagnato alla casa circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.