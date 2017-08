Funerale per Debora Gonnelli, la ragazza morta dopo la caduta da una finestra

BIELLA - Si svolgerà domani il funerale di Debora Gonnelli, 37 anni, residente nel comune di Sordevolo, morta ieri dopo la caduta da una finestra della casa. I fatti sono avvenuti intorno alle 8. Inutili i tentativi di soccorso di un'unità del 118. Anche i carabinieri sono intervenuti in paese e stanno ancora indagando sulla possibile origine della tragedia. Malore? Suicidio? Incidente? La corona sarà recitata questa sera, 24 agosto, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Nella stessa parrocchia, domani mattina alle 10, verrà celebrato il funerale. La donna viveva da sola e lavorava come parrucchiera. Quando è avvenuta la disgrazia, non erano ancora le 8. Ad accorgersi del corpo senza vita sull'asflato ed a chiare i soccorsi, i vicini di casa.