Polizia: due denunciati per possesso di droga

BIELLA - Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia quali assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di T.R.C., 42 anni, di origini dominicane, di Biella, e di D.N.C., 37, residente in provincia. Il primo, lo scorso 19 agosto, era stato notato dai poliziotti nei giardini pubblici vicini alla Stazione Ferroviaria di piazza San Paolo, insieme a un connazionale. Alla richiesta di mostrare i documenti non aveva esitato, facendo però scivolare da una tasca, nel contempo, un pezzo di hashish, convinto di non essere notato. Gli agenti, al contrario, non solo se ne erano subito accorti, ma avevano pure recuperato la sostanza stupefacente. E domenica 20 agosto, invece, a finire nei guai è stato il 37enne. Incappato, di notte, in un posto di controllo, aveva manifestato un anomalo nervosismo, che aveva insospettito gli operanti della Polizia di Stato. Era così scattata la perquisizione, a casa, dove erano stati rinvenuti 8 grammi di hashish. Adesso gli accertamenti proseguono per risalire al luogo e le persone presso cui, i due denunciati, si sono riforniti.