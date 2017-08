Commissione per valutare le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria

BIELLA - Una commissione che valuti la drammatica situazione in cui versa il sistema penitenziario italiano. È quello che chiede il sindacato Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria) per bocca del suo segretario generale, Leo Beneduci. La protesta riguarda gli istituti di tre regioni, ovvero Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dove gli agenti della Polpen hanno accumulato 16mila ore di lavoro straordinario, che a quanto pare non sono ancora state corrisposte per mancanza di fondi. Altro problema è quello della mensa interna, destinata ai poliziotti, e in particolare quella di Biella, dove i pasti vengono ritenuti dal sindacato carenti, dal punto di vista nutrizionale. La ditta che ha vinto l'appalto per il servizio, a quanto pare, da tempo non rifornirebbe i magazzini di generi alimentari e chi cucina il cibo è costretto ad arrangiarsi come può, con grave disagio per i fruitori del servizio. Per questo il sindacato Osapp, oltre a chiedere a partiti politici e organi parlamentari di attivarsi e aprire un tavolo di confronto, minaccia iniziative pubbliche di protesta.