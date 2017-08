Minori finiscono in ospedale vittime di incidenti

BIELLA - Una 13enne di Bioglio è finita in ospedale, dopo essere stata travolta da un'auto. L'incidente si è verificato ieri, mercoledì 23 agosto, poco prima delle 15, a Valle San Nicolao. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, la ragazzina è stata colpita dalla Nissan Kashkai condotta da una cossatese di 38 anni. Soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso di Ponderano, ha riportato lesioni giudicate dai medici guaribili in un paio di settimane. E in ospedale è finito anche un 14enne di Mosso. In sella a un ciclomotore si è scontrato, a Valle Mosso, con la Fiat Panda al cui volante si trovava un uomo di 71 anni, residente in paese. Nell'urto il giovane ha avuto la peggio e si è slogato una caviglia. Sulla dinamica dell'incidente, pare dovuto a una mancata precedenza, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.