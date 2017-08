Lavori e disagi a Chiavazza. Ex Boglietti quasi pronto

BIELLA - Comincerà, salvo imprevisti, lunedì 28 agosto la terza fase dell’intervento per la ricubettatura di via Rosazza a Chiavazza. Il cantiere si sposterà infatti verso via Milano e il tratto di strada chiuso al traffico sarà proprio quello che parte dall’arteria principale del rione e arriva fino all’incrocio con via Carta. Il provvedimento, come si legge sull’ordinanza della polizia municipale, è subordinato alla riapertura del tratto tra via Carta e via Mosca, che consentirà ai residenti della zona di entrare e uscire di casa con l’auto senza più utilizzare la «scorciatoia» di emergenza ricavata accanto all’area verde alle spalle di piazza XXV Aprile.

LAVORI - I lavori in via Rosazza implicano non solo il rifacimento della cubettatura ma anche la revisione (e in certi casi, come per i cavi per la connessione internet veloce, l’aggiunta) delle infrastrutture che stanno sotto la superficie della strada. Per questo l’intervento, partito in primavera, è stato particolarmente lungo. Con la chiusura del tratto tra via Milano e via Carta, sarà via Cadorna a essere interessata da una modifica provvisoria della viabilità: la strada che unisce via Corradino Sella a via Rosazza sarà temporaneamente a doppio senso di marcia, ma solo per i residenti. Il termine dei lavori di ricubettatura è previsto per ottobre.

PARCHEGGIO - Tra i cantieri che in agosto non si sono fermati, c'è anche quello del parcheggio Ex Boglietti. Ecco i lavori in corso questa mattina. La consegna dell'opera è prevista nelle prossime settimane.