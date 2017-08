Arianna Toeschi in maglia azzurra

BIELLA - Un’altra maglia azzurra è pronta per essere indossata da un’atleta gialloverde. A meritare questo onore è la giovane Arianna Toeschi, classe 2000, studentessa del Liceo Quintino Sella, mediano di mischia e capitano della squadra femminile Brc.

L’occasione, quella del raduno Italseven che si terrà a Cantalupa (Torino) dall’ 11 al 14 settembre sotto la direzione tecnica di Andrea Di Giandomenico. Ventiquattro per ora le atlete convocate per la preparazione al Torneo targato Rugby Union che per il secondo anno consecutivo si svolgerà in Francia a Vichy a fine settembre, tra queste la nostra Arianna. Al termine del ritrovo torinese le convocazioni ufficiali con i nomi delle dodici che rappresenteranno l’Italia oltreconfine.

BRC - Giovanni Romeo, vice predidente Brc: «Una bella notizia per il Biella Rugby: dopo Alessia Gronda, un’altra giocatrice gialloverde convocata in Nazionale, la bravissima Arianna Toeschi. Inutile dire che si tratta di una grande soddisfazione per tutta la società che sta cercando di crescere sempre più dal punto di vista strutturale ed allo stesso tempo, si adopera per sfornare giovani talenti grazie anche ai tecnici che fanno sì che questo avvenga. Da parte mia e di tutto il club, un enorme in bocca al lupo ad Arianna e l’augurio di vivere al massimo questa importante occasione».

TEAM MANAGER - Fabio Pirola, team manager squadra femminile Brc: «Sono sincero: mi aspettavo la convocazione di Arianna. Per le sua capacità tecniche e fisiche, per tutto l’impegno e la maturità che ha dimostrato sul campo nel ruolo di capitano, svolgendo un grandissimo lavoro su se stessa e sulle sue capacità di gestire le situazioni sul terreno di gioco. Già lo scorso anno Arianna ha partecipato ad allenamenti di alto livello presso i Centri di Formazione, questa convocazione è la conferma dell’enorme lavoro svolto e di tutto l’impegno che Arianna ci ha dedicato affinché accadesse».