Carl Wheatle ad Eurobasket con la nazionale della Gran Bretagna

BIELLA - Carl Wheatle farà parte della spedizione della Gran Bretagna per Eurobasket 2017. La notizia era nell'aria da giorni e oggi è ufficiale. Il numero 24 di Pallacanestro Biella, superata brillantemente la fase di preparazione con la sua nazionale, è stato inserito nella lista dei dodici prescelti per la competizione europea in programma dal 31 agosto al 17 settembre in Turchia. Alla compentizione parteciperà anche la nazionale italiana guidata da coach Ettore Messina.