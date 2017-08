Furti: dal primo agosto ne viene commesso uno al giorno

BIELLA - Un furto al giorno, messo a segno o solo tentato in abitazioni private o supermercati. È questo che raccontano le cronache del Biellese, soltanto per il mese di agosto. Ieri, venerdì 25, a essere preso di mira è stato il circolo Aceking di Cerrione, chiuso da qualche tempo. Ignoti nella notte sono entrati forzando la porta del magazzino, che si trova nel retro del locale, e poi hanno abbattuto a colpi di mazza la parete di cartongesso per raggiungere il bar. Ad accorgersene la moglie del titolare, che ha chiamato i carabinieri. E ancora un tentato furto, in una casa di Borriana. In questo caso i malviventi sono stati messi in fuga dal proprietario, svegliato dai rumori. L'uomo, un 46enne, ha fatto appena in tempo a vedere un paio di persone scappare nei boschi. Volendo tirare le somme, solo per quello che riguarda gli interventi dei carabinieri, dal primo agosto sono state 14 le abitazioni visitate dai ladri, con colpi da 20mila e da 30mila euro a Cavaglià e Viverone. Nel bottino soprattutto monili in oro, metallo facile da piazzare al mercato nero, e orologi di valore. Per quello che riguarda i centri commerciali, una decina quelli in cui il personale è riuscito a bloccare i ladri che solitamente si impadroniscono di generi alimentari, profumi e capi di abbigliamento.