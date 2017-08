Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo dell'alta tensione

BIELLA - Una donna di 43 anni, di Cossato, è rimasta lievemente ferita ieri pomeriggio, venerdì 25 agosto, in un incidente avvenuto in via Quintino Sella, a Cerreto Castello. L'automobilista, al volante di una Ford Focus, poco prima delle 18, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada, centrando un'aiuola e danneggiando un palo dell'alta tensione. Soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata all'ospedale di Ponderano per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Sulle cause dello schianto faranno chiarezza i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Se l'è cavata solo con un grosso spavento, invece, l'automobilista 26enne che, questa notte, al volante di una Citroen Picasso, ha investito un cinghiale lungo la strada provinciale che collega Ponderano a Borriana. Per effetto dell'urto, il veicolo ha sbandato finendo fuori strada.