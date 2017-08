Campo da basket grazie agli oneri di urbanizzazione del Famila

BIELLA - Ancora gli ultimi ritocchi e poi un'altra area sportiva libera sarà a disposizione dei cittadini: questo campo è in via Vialardi di Verrone, alle spalle dell'istituto Gae Aulenti. È stato realizzato come onere di urbanizzazione dalla proprietà del supermarket Famila di via Rosselli. Si aggiunge a quelle restaurate a inizio estate a Chiavazza, in piazza del Monte e a Cossila San Grato.