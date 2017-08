Nuova Ford Fiesta. La compatta più avanzata al mondo è arrivata a Biella

BIELLA (ip)- La NUOVA FORD FIESTA, la compatta più tecnologicamente avanzata al mondo, è finalmente arrivata a Biella presso lo showroom del gruppo Nuova Assauto Spa.

TECNOLOGIE INNOVATIVE - La nuova generazione Fiesta sarà dotata della più ricca gamma di tecnologie di sicurezza, comfort e assistenza alla guida al mondo, tra le auto della sua categoria. La piattaforma hi-tech è basata su 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori a ultrasuoni e può monitorare a 360 gradi l’area intorno all’auto e la strada che precede fino a 130 metri.

Il sistema di frenata salva pedoni (© Nuova Assauto Spa)

SISTEMA SALVA PEDONI - Il sistema di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) sarà in grado di aiutare a riconoscere la presenza di persone in prossimità dell’auto, anche di notte. In condizioni di scarsa luminosità il dispositivo si avvale della luce dei fari anteriori. Il sistema aiuta a evitare, o ridurne in ogni caso l’entità, collisioni con veicoli o pedoni, grazie ad una telecamera grandangolare che li riconosce e ne traccia i movimenti.

Il sistema di parcheggio semiassistito (© Nuova Assauto Spa)

PARCHEGGIO SEMIAUTOMATICO - Per la prima volta sulla Fiesta sarà disponibile anche il sistema di parcheggio semiautomatico Active Park Assist, che esegue le manovre sia in parallelo che in perpendicolare. Nella versione aggiornata che debutterà a bordo della Fiesta, il sistema sarà in grado di frenare autonomamente qualora il guidatore non risponda agli avvisi di prossimità di ostacoli, e di evitare i piccoli urti, anteriori o posteriori, in fase di manovra.

La tecnologia di riconoscimento dei segnali stradali (© Nuova Assauto Spa)

SISTEMA RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI - A bordo della Fiesta troveranno per la prima volta posto, inoltre il sistema di riconoscimento dei segnali stradali (Traffic Sign Recognition), ora in grado anche di distinguere i limiti di velocità delle singole corsie autostradali mostrati sui cartelli sovrastanti, aggiornando il display in caso di cambio di corsia, e gli abbaglianti automatici (Auto High Beam), ora ancora più efficaci in quanto in grado di riconoscere la presenza di una barriera che divide la carreggiata e di identificare eventuali camion e rimorchi che procedono in direzione opposta evitando di abbagliarli. Il passaggio dagli anabbaglianti ai proiettori di profondità adesso è progressivo, a tutto vantaggio del comfort e della sicurezza durante la guida notturna.

Comandi vocali e schermo touch-screen da 8 pollici (© Nuova Assauto Spa)

COMANDI VOCALI E TOUCH-SCREEN - La nuova generazione di Fiesta definirà nuovi standard di connettività, intrattenimento e comunicazione grazie al SYNC 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford che si avvale di un nuovo touch-screen capacitivo da 8 pollici, più veloce e reattivo, con funzione pinch & swipe, e implementa comandi vocali in grado di riconoscere forme ancora più semplici e naturali del linguaggio, rispondendo a richieste come ‘Ho voglia di un caffè’, ‘Devo fare rifornimento’ o ‘Trova un parcheggio’, per individuare e raggiungere rapidamente bar, distributori o parcheggi nelle vicinanze.

Connettività a 360° con gli smartphone (© Nuova Assauto Spa)

CONNETTIVITA’ SMARTPHONE - Il SYNC 3 eleva a nuovi livelli la connettività con gli smartphone sia attraverso il controllo vocale delle app del catalogo AppLink, che grazie al supporto per i sistemi Apple CarPlay™ e AndroidAuto™ per telefonare, effettuare ricerche sul Web, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica e ottenere indicazioni stradali in base al traffico restando concentrati sulla guida. Il SYNC 3 è dotato della funzione AppLink, che permette di utilizzare tramite i comandi vocali una serie di app per smartphone come Spotify. In particolare, gli utenti Apple potranno collegare il proprio iPhone al SYNC 3 e utilizzare la funzione Siri Eyes Free, per accedere ai servizi vocali dell’assistente digitale Siri senza distogliere l’attenzione dalla strada. Gli utenti Android potranno accedere tramite i comandi vocali ai servizi di ricerca, a Google Maps e allo store Google Play.

Offerta promozionale Idea Ford (© Nuova Assauto Spa)

OFFERTA FORD - Prezzo promo di lancio a 10.950 Euro (solo con finanziamento Idea Ford, Tan 3,95%, Taeg 5,87%). Vieni a scoprire la nuova Ford Fiesta presso lo showroom del gruppo Nuova Assauto Spa. Siamo a Gaglianico (Biella) in Via Cavour 75/77 (la strada Trossi). Prenota un appuntamento oppure un test drive: telefona allo 0152541311 oppure scrivi a info@nuovaassauto.it. Comunica al telefono o con l’email il codice DDW.