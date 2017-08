Alcol test vicino alla festa della birra del Piazzo, polemica sul web

BIELLA - Maxi operazione di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi gli uomini della Questura hanno messo in campo uno dei periodici interventi di prevenzione tra città e provincia, con l'aiuto di unità specializzate provenienti da Torino dell'anti-crimine.

LA POLEMICA - Il massiccio impiego di uomini e di mezzi in divisa (ancora non sono stati forniti i risultati ottenuti) non è passato inosservato a molti cittadini. Qualcuno sul web, inoltre, ha messo in collegamento la festa della birra che si sta svolgendo in piazza Cisterna al Piazzo, con una serie di verifiche con l'alcol test effettuate dal personale della Questura agli automobilisti in transito in via Ivrea e dintorni. Il tutto ha portato ad inevitabili polemiche sui social.